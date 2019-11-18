Портнов обратился со своими аргументами по угрозам в адрес журналистов "Радио Свобода": они приняты к сведению, - ОП

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ОП, передает Цензор.НЕТ.

"Адвокат и журналист Андрей Портнов обратился в Офис Президента Украины с реакцией на рассмотрение жалобы журналистов "Радио Свобода". Конфликтная ситуация между ним и работниками "Радио Свобода" на днях обсуждалась на заседании Совета по вопросам свободы слова и защиты журналистов при Президенте. По словам Андрея Портнова, именно поэтому он решил также обратиться в Офис Президента и Совет с просьбой принять во внимание его аргументы. Андрей Портнов подчеркнул, что обеспокоен угрозой свободе слова и препятствием его адвокатской и журналистской деятельности, поскольку является штатным телеведущим канала "112 Украина" и имеет официальное редакционное задание. По его словам, аргументы журналистов проекта "Схемы" о том, что он якобы является публичным лицом, не имеют под собой законных оснований, ведь, согласно закону о предотвращении коррупции, таким лицом является гражданин - государственный служащий или гражданин, после пребывания которого на государственной службе не прошло трех лет", - говорится в сообщении.

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"У меня прошло шесть лет после государственной службы. Я не политик, государственный служащий, член политической партии, депутат любого уровня. В связи с этим я считаю, что это полугодовое наблюдение за мной является проведением в отношении меня незаконных оперативно-технических действий под видом журналистской деятельности. Ведь если за шесть месяцев не представляется ни один сюжет, то это наблюдение и незаконные оперативно-технические действия", - сказал Андрей Портнов.

Он добавил, что постоянная слежка за ним препятствует также его адвокатской деятельности, ведь если все его встречи фиксируются, то мало кто захочет стать клиентом такого адвоката.

"В Офисе Президента приняли к сведению аргументы Андрея Портнова и заверили, что Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов объективно рассмотрит эту ситуацию с учетом всех обстоятельств, изложенных обеими сторонами конфликта, ведь беспристрастность в исследовании всякой вещи чрезвычайно важна для репутации этого нового консультативно-совещательного органа при главе государства", - отметили в ОП.

"Напомним, на прошлой неделе Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов заслушал информацию о расследовании производств об угрозах журналистам "Радио Свобода" и обнародования их персональных данных. Представители Национальной полиции и Министерства внутренних дел сообщили, что 6 ноября было открыто уголовное производство на основании информации о том, что бывший первый заместитель главы Администрации Президента Андрей Портнов совершил действия, направленные на воспрепятствование законной журналистской деятельности, а именно - опубликовал на своем канале в мессенджере "Телеграмм" персональные данные водителя съемочной группы "Радио Свобода", которая расследует его деятельность. В рамках расследования допрошены журналист "Радио Свобода" Михаил Ткач и водителя автомобиля съемочной группы. Вместе с тем в Нацполицию также поступило заявление представителя Андрея Портнова о препятствовании его профессиональной деятельности как журналиста и сборе конфиденциальной информации о нем", - отметили в ОП.

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Ранее экс-депутат и чиновник времен президентства Виктора Януковича Андрей Портнов опубликовал в своем телеграмм-канале персональные данные водителя съемочной группы "Схем" за то, что редакция готовит расследование влияния и связей бывшего чиновника с новой украинской властью. Среди опубликованного - защищенная законом информация: полные паспортные данные и домашний адрес водителя, номера его авто, а также данные, свидетельствующие о слежке за его местом жительства.

В ответ "Схемы" заявили о давлении на журналистов со стороны Портнова.

"Редакция расценивает публикацию Андреем Портновым персональных данных водителя программы как прямое давление на команду "Схем", - говорится в заявлении команды.

В ответ Портнов пригрозил всей редакции "Схем" публикацией "их личной и персональной информации", а также "анализом частной жизни и ненавязчивым сопровождением в темное время суток".

"Не переключайтесь, я публичный и буду делиться подробной личной и персональной информации о всех причастных", - написал он.

По мнению редакции "Схем" и юристов, обнародование Портновым детальной личной информации журналистов нарушает ряд статей Закона о защите персональных данных и Уголовного кодекса.