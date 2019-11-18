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18.11.19 15:27

Работников нефтегазового добывающего управления, которые присвоили почти 2,5 тонны нефти, осудили на Буковине, - прокуратура

В Черновицкой области осудили трех человек за присвоение почти 2,5 тонн нефти.

нефть

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Черновицкой области.

Установлено, что на протяжении августа-сентября 2015 указанные лица незаконно присвоили почти 2,5 тонны неучтенной нефти, перевезли указанную продукцию на территорию домохозяйства одного из участников группы, где в подпольном цехе перерабатывали нефте-сырец на дизельное топливо, с целью дальнейшей его реализации.

"Приговором Выжницкого районного суда Черновицкой области к 5 годам 6 месяцам лишения свободы приговорено должностное лицо предприятия "Надвирнанафтогаз" ПАО "Укрнафта", а двух его сообщников до 3 лет 6 месяцев и 4 лет лишения свободы соответственно, за присвоение нефти.

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