Украинского политзаключенного Шумкова поместили в ШИЗО за жалобу в суд на незаконное длительное содержание в изоляторе, - тетя узника

Об этом в Facebook сообщила его тетя Людмила Шумкова, передает Цензор.НЕТ.

"Срок помещения камерного типа завершился 14 ноября. Сейчас Александр находится в ШИЗО. Руководство колонии назначило ему очередное "наказание" на 12 суток", - написала Шумкова.

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Она отметила, что такое наказание Александру назначили после того, как он обратился в суд с требованием признать незаконным наказание в ШИЗО 39 суток подряд - за сентябрь-октябрь администрация колонии вынесла Шумкова 16 устных выговоров.

Также, по словам Людмилы Шумковой, 15 ноября Александра посетил представитель консульского отдела Посольства Украины в РФ.

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Напомним, украинца Александра Шумкова приговорили к четырем годам колонии общего режима за участие в "Правом секторе" в декабре 2018 года. Шумкова признали виновным в "участии в деятельности экстремистской организации". Сам украинец свою вину отрицал.

Шумков служил по контракту в Вооруженных силах Украины в селе Чернобаевка Белозерского района Херсонской области, жил в Херсоне. Он не вернулся после службы домой 17 августа 2017 г. 29 сентября 2017-го его обнаружили в российском СИЗО.

Шумков говорит, что его похитили, а российскую границу он пересек против своей воли сознания с помощью сотрудников ФСБ. Матери заключенного поступило письмо от Следственного комитета РФ и ФСБ, в котором было сказано, что ее сыну объявлено подозрение "за участие в экстремистских организациях". Во время Революции Достоинства и после этого парень находился в рядах "Правого сектора" и охранял тогдашнего лидера организации Дмитрия Яроша.