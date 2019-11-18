Честные ФОПы от новых законов только выиграют, - Маркарова

Об этом в интервью НВ Бизнес заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова, сообщает Цензор.НЕТ.

"Честный ФЛП от этого только выиграет. Проигрывают те, у кого прибыль больше, чем лимиты в его группе, а также те предприниматели, которые на самом деле водители, официанты, кассиры на предприятии, владелец которого уклоняется от легального трудоустройства сотрудников", - сказала министр.

На вопрос, сколько дополнительных налогов планируется получить, раскрыв такие схемы, Маркарова сказала: "Нисколько".

"Верховная Рада принимала эти законы не для получения дополнительных налогов. Мы верим, что люди нам не врут. Мы даем им возможность дешево, просто и бесплатно сделать отчетность, которая защищает их же права потребителя. Мы понимаем, что до полноценного введения новая налоговая должна доказать малому бизнесу, что их права не будут нарушаться и что их не будут тиранить. Также не забывайте, что продажа с чеками — это прежде всего защита прав потребителя", - подчеркнула министр.

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Она напомнила, что для физлиц-предпринимателей ставки единого налога остались неизменными, лимиты доходов не уменьшились, а наоборот, во второй группе ФЛП даже выросли до 2,5 млн грн.

Единственная новация - через год для наличных расчетов предпринимателям нужно будет использовать регистраторы расчетных операций, и это будут не кассовые аппараты, а инновационные программы в смартфоне. Предпринимателю останется только скачать бесплатное приложение для взаимодействия с налоговой службой на свой телефон.

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Напомним, 20 сентября депутаты приняли законы, обязывающие ФЛП использовать кассовые аппараты.

Указанные законы остро критикуют предприниматели. В частности, некоторые крупные розничные сети угрожают, что вступление в силу этих законов приведет к закрытию их бизнеса. В налоговой и правительстве эти заявления отвергают, отмечая, что на честный бизнес реализация этих законов никак материально не повлияет.

17 октября президент Владимир Зеленский подписал указ о введении кассовых аппаратов для ФЛП и моратории на проверку их деятельности на 2 года.