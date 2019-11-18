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18.11.19 16:41

"Голос" просит Разумкова созвать внеочередное заседание Рады для сохранения следствия по делам Майдана

В партии "Голос" настаивают на созыве внеочередной сессии Верховной Рады для того, чтобы расследование по делам Майдана не остановилось.

"Голос" просит Разумкова созвать внеочередное заседание Рады для сохранения следствия по делам Майдана

"20 ноября расследование убийств на Майдане может остановиться. В этот день Генеральная прокуратура Украины будет обязана отдать все дела Майдана в Государственное бюро расследований. В сложившихся обстоятельствах, это может привести к тому, что дела не будут расследованы", - говорится в заявлении партии, передает Цензор.НЕТ.

В политсиле отметили, что они поддерживают инициативу семей погибших героев Небесной сотни и настаивают на немедленном созыве внеочередного заседания парламента, необходимого для принятия решений, направленных на спасение расследования дел Майдана.

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"Соответствующее письмо фракция партии "Голос" направила председателю Верховной Рады", - сказано в заявлении.

Как сообщалось, на своей странице в Фейсбук адвокат Евгения Закревская сообщила, что следствие по делам Майдана остановится с 20 ноября на неопределенное время, потому что Верховная Рада "не успела" проголосовать необходимые поправки в закон о ГБР и вернуться к этому вопросу сможет только 3 декабря.

17 ноября адвокатская совещательная группа, которая объединяет адвокатов семей Небесной сотни потребовала созвать внеочередную сессию Верховной Рады, чтобы следствие по делам Майдана не остановилось.

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