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18.11.19 16:43

Денисова передала омбудсмену Турции Малкочу список украинцев, незаконно удерживаемых Кремлем

В рамках рабочего визита в Стамбул уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова провела встречу с главным омбудсменом Республики Турция Шерефом Малкочем.

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.

"Во время встречи говорили о самом важном - возвращении домой наших 115 граждан, находящихся в местах несвободы на территории РФ и временно оккупированного Крыма.

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Я передала список с информацией о 115 гражданах Украины, в том числе, и о 87 крымских татарах, и обратилась с просьбой усилить сотрудничество по возвращению украинских политзаключенных на Родину", - сообщила Денисова.

Также она рассказала коллеге о проблемах на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

"Речь шла о масштабной информационной пропаганде, которую проводит РФ на этих территориях, о политизации и милитаризации среди детей, проживающих на тех территориях и о систематических нарушениях социальных и экономических прав человека.

Мой коллега показал свою поддержку и пообещал усилить сотрудничество и помощь в борьбе за возвращение наших граждан и украинских территорий", - отметила омбудсмен.

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Денисова передала омбудсмену Турции Малкочу список украинцев, незаконно удерживаемых Кремлем 01

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