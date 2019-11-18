Украина и Литва имеют общие позиции о недопустимости реализации "Северного потока-2", - Гончарук

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Кабмина.

Отмечается, что во время встречи стороны обсудили состояние и перспективы сотрудничества Украина-Литва и возможности для усиления взаимодействия между странами.

Гончарук также отдельно подчеркнул важность совместной позиции Украины, Литвы и других стран ЕС о недопустимости реализации проекта "Северный Поток-2", который по его мнению монополизирует энергетический рынок и неизбежно приведет, среди прочего, к ухудшению качества услуг для всех потребителей.

"Энергетическая безопасность - приоритет не только для Украины, но для всей Европы. Этот вопрос должны обсуждаться на самом высоком уровне в ЕС, поэтому я благодарю Литве за поддержку в этом вопросе. Я рад, что мы имеем общую позицию о недопустимости реализации проекта "Северный поток-2". Это политический, а не бизнес-проект, и очень важно остановить его разрушительное влияние, ведь речь идет о безопасности всей Европы", - подчеркнул глава украинского правительства.

Гончарук также выразил надежду в успешности подготовки и проведения Конференции по вопросам реформ в Украине, которая состоится в Вильнюсе в июле 2020 года.

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