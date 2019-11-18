Если Путин реально погорит, то не на Украине. Киев должен этого дождаться и пытаться отыгрываться, - адвокат Новиков

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказал адвокат Илья Новиков.

"...если Путин реально погорит, он погорит не на Украине. Мне кажется, что Украина должна дождаться с минимальными потерями момента, когда это случится и после этого пытаться отыгрываться. От мнения россиян по украинскому вопросу не зависит ничего. А зависит от мнения россиян по пенсионному вопросу, скажем", - отметил он.

По его словам, с каждым годом "те проблемы, которые раньше были смикшированными сначала деньгами, которых было много, потом какой-то эйфорией по поводу Крыма, усугубляются".

"Сейчас Крым в России абсолютно никого не радует. Если подойти к россиянину и сказать "зато Крым наш", - это значит нарваться, как минимум, на очень хмурый взгляд. Потому что у каждого свой Крым, который в холодильнике и в виде ядовитой помойки за забором. И я бы сказал, что эта тема в Украине воспринимается не очень критично. Если судить по российскому телевизору, то Украина ежедневно важнейший вопрос, но к реальной жизни русских это вообще не имеет отношения, и они сами это понимают.

Доля людей, воспринимающих реальность в России, как ее показывает российский телевизор, на самом деле гораздо ниже. По мере того, как люди живут – а лично каждый живет все хуже – Соловьев и прочее вызывает все большее раздражение. И эти вещи работают на определенных коэффициентах. Если у тебя, условно говоря, недовольных 10%, то тебе дивизии ОМОНа хватает на то, чтобы ситуацию контролировать. Если у тебя их 50%, то тебе нужно 10 дивизий. Реальная поддержка уходит, а все время повышать и повышать количество силовиков невозможно. Их и так уже очень много. На это уже денег не хватает никаких. Что они могут сделать? Они могут попытаться контролировать способы выражения этого протеста. Чтобы он не кристаллизовался ни в чем. Типа если у всех будет разная повестка, то они друг с другом не договорятся. У одних проблемы с тем, что у них устраивают мусорный полигон. У других проблема, что закрывают больницу. Но эти люди друг с другом не сойдутся и в большую проблему не превратятся. Мне кажется, логика у властей такая. Естественно, бесконечно это работать не может", - считает Новиков.

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