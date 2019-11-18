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18.11.19 18:30

Задержан мошенник, который под видом сотрудника спецслужбы собирал на Черниговщине средства для УБД, - СБУ. ФОТО

Киевлянина, который использовал поддельное удостоверение сотрудника СБУ для сбора средств якобы для участников боевых действий, задержала на Черниговщине Служба безопасности Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Задержан мошенник, который под видом сотрудника спецслужбы собирал на Черниговщине средства для УБД, - СБУ 01

Оперативники СБУ установили, что житель Киева использовал документ похожий на служебное удостоверение СБУ при контактах с коммерсантами, в частности на Черниговщине. Он просил бизнесменов предоставить средства якобы на потребности участников боевых действий, в том числе из правоохранительных органов.

По предварительной информации следствия, суммы "пожертвований" достигали 100 тыс. гривен. Кроме того, мошенник предлагал якобы содействие в решении вопросов с перевозкой товаров через таможенную границу.

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"Правоохранители задержали злоумышленника во время его пребывания в Чернигове. У мужчины был изъят документ с признаками подделки и огнестрельное оружие, похожее на автомат Калашникова российского производства", - говорится в сообщении.

Задержан мошенник, который под видом сотрудника спецслужбы собирал на Черниговщине средства для УБД, - СБУ 02

Сейчас начато уголовное производство по ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. 

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