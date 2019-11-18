Новому еврокомиссару от Венгрии Варгели поручили поддерживать украинские реформы

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на politico, две крупнейшие политические группы в Европарламенте сообщили, что поддерживают его кандидатуру.

Варгели получил одобрение от членов комитета Европарламента по иностранным делам после того, как заверил, что не зависит от премьер-министра Виктора Орбана. Об этом он сообщил в ответах на дополнительные вопросы евродепутатов.

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Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен утвердила его кандидатуру и поручила, среди прочего, поддерживать украинские реформы.

Еврокомиссар по вопросам политики соседства и расширения осуществляет надзор за процессом присоединения будущих новых государств-членов и контролирует отношения со странами, которые граничат с ЕС, пишет телеканал 24.

Ранее Варгели пообещал в случае утверждения его как еврокомиссара по вопросам политики соседства и расширения поддерживать Украину и защищать ее от российской агрессии. Об этом он заявил на слушаниях в комитете Европарламента по иностранным делам.

"Что касается Украины, то у нас есть особая ответственность перед этой страной. Мы должны помочь им восстановить их суверенитет над всей территорией и мы будем поддерживать их", - сказал Варгели.

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Накануне депутаты Европарламента, в частности представители группы социалистов и демократов, отказались согласовать его кандидатуру. Европарламентарии были озабочены воздействием на него венгерского правительства, которое тесно контактирует с Москвой.

Первый венгерский кандидат Ласло Трочани не прошел процесс отбора в комитете Европарламента. Его считали соратником премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который полностью отвергает миграционную политику ЕС, а его правительство приняло несколько противоречивых, по мнению ЕС, законов. Депутаты Европарламента также не одобряли его "связей с Россией".

Вместо него Венгрия предложила дипломата Оливера Варгели, который имеет опыт работы в Брюсселе, а также сейчас возглавляет венгерское представительство в ЕС.

Отмечается, что Венгрия была последней страной, в которой не было утверждено кандидата в новую Еврокомиссию.

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На 27 ноября запланировано утверждении состава Европейского парламента. И организация все еще ожидает информацию об отказе Великобритании в назначении своего еврокомиссара.