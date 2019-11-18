Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
18.11.19 19:04

Рассчитываю на обсуждение Зеленским и Путиным транзитного контракта по газу во время нормандского саммита, - Шефчович

Заместитель председателя Европейской комиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович рассчитывает, что президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин 9 декабря на саммите нормандской четверки обсудят контракт по транзиту российского газа через территорию Украины с 1 января 2020 года.

Рассчитываю на обсуждение Зеленским и Путиным транзитного контракта по газу во время нормандского саммита, - Шефчович

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В видеокомментарии, обнародованном словацким изданием Pravda, Шефчович выразил надежду, что обсуждение контракта на уровне глав государств позволит ускорить процесс определения судьбы транзита и завершить газовые переговоры до конца этого года.

Читайте: Из-за новых исков "Нафтогаза" к "Газпрому" существует риск прекращения транзита газа через Украину, - Путин

Шефчович отметил, что до конца ноября между сторонами будет проведена встреча на уровне министерств и компаний.

Напомним, контракт на транзит российского газа через ГТС Украины, подписанный 10 лет назад, завершается в конце 2019 года. Украинская сторона при поддержке Еврокомиссии предлагает заключить новый долгосрочный контракт на транзит газа по европейским правилам сроком на 10 лет и с определением объемов газа, достаточных для эффективной работы ГТС.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Газпрому" не удастся шантажировать Украину или Евросоюз. Мы готовы к любым сценариям, - Коболев. ВИДЕО

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100