Суд продолжил изучение доказательств в деле недостоверного декларирования доходов Омеляном

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении САП в Фейсбуке.

В сообщении отмечается: "В понедельником, 18 ноября 2019, с участием прокурора САП в Высшем антикоррупционном суде с участием прокурора САП продолжилось исследование доказательств делу в отношении бывшего Министра инфраструктуры Украины, обвиняемого в декларировании недостоверной информации.

Так, по результатам заседания исследовано 5 томов материалов. В общем уже исследовано 8 из 29 томов доказательств по делу.

Следующее заседание - 19 ноября 2019 года".

Напомним, 13 сентября 2018 года министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.368-2 и ст.366-1 УК. Он обвиняется в том, что, подавая декларации за 2015 и 2016 годы, умышленно указал сведения, которые отличаются от достоверных соответственно на сумму более 3 млн гривен и 8 млн гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сначала тебе говорят делать реформы, но после первой победы СМИ называют тебя "насильником и коррупционером", - Омелян

ВАКС начал рассмотрение дела Омеляна по существу 21 октября.