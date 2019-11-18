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18.11.19 19:21

Вопрос предельной концентрации земли в одних руках будет решен ко второму чтению законопроекта, - уполномоченный президента по земельным вопросам Роман Лещенко

Компромисс по вопросу предельной концентрации земли сельскохозяйственного назначения в одних руках после снятия моратория на ее продажу будет найден ко второму чтению законопроекта.

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Об этом сообщил уполномоченный президента Украины по земельным вопросам Роман Лещенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Наиболее дискуссионное, что у нас сегодня осталось, и то, вокруг чего у нас будет в парламенте жаркая дискуссия, это вопрос концентрации. 213 тыс. га в одни руки не воспринимается обществом, это слишком большие объемы, и это, безусловно, мы будем пересматривать. Но вопрос того, в каком формате, какие критерии, будут ли это какие-то процентные, 0,5%, допустим, или 0,3%, или это будет зафиксировано в гектарах, что не более чем столько-то", - сказал уполномоченный президента.

Лещенко отметил, что президент Зеленский дал ему поручение отработать этот вопрос с народными депутатами, профильными ассоциациями, собственниками паёв, и непосредственно с органами государственной власти и местного самоуправления.

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"Они должны высказать свою позицию, мы это все обработаем, и в рамках их предложений будем пытаться найти компромисс. Я думаю, что по вопросу концентрации земель на начало декабря у нас уже будет какая-то проектная часть, которая должна устроить всех", - пояснил он.

Лещенко подчеркнул, что, несмотря на всю критику, президент запустил по вопросу земельной реформы "режим национального диалога".

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Напоминаем, Верховная Рада Украины в среду, 13 ноября, приняла в первом чтении законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения", которым предусматривается открытие рынка земли в октябре 2020 года и возможность ее продажи иностранцам в 2023 году. За документ проголосовали представители "Слуги народа" и несколько внефракционных депутатов. 240 голосов "за". Против проголосовали 52, а еще 57 воздержались.

Накануне президент Владимир Зеленский заверял, что землю в Украине смогут покупать только украинские граждане. Иностранцы смогут покупать земельные участки только в случае, если об этом украинцы проголосуют на всеукраинском референдуме.

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