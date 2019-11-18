Погибшего на Донбассе украинского воина Артема Соколова похоронят 19 ноября на Киевщине

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Артем Соколов, 1987 года рождения, житель Киева, сержант, военнослужащий 1-го батальона 14-й отдельной механизированной бригады, который погиб 16 ноября в зоне проведения операции Объединенных Сил в Луганской области в результате смертельного пулевого ранения, нанесенного снайпером наемников РФ.

Артем Соколов родился 06.11.1987 года в селе Сущаны. 2006 закончил Ржищевский гуманитарный колледж по специальности учителя трудового обучения, черчения, физкультуры. После срочной армейской службы работал водителем, охранником на частных предприятиях, с 2012 - водителем-экспедитором, а впоследствии менеджером по логистике на предприятии "Райский источник". В 2015-2016 годах проходил службу по мобилизации, участвовал в АТО, был удостоен 5 негосударственных наград. В последнее время проходил службу по контракту.

Похоронят Героя рядом с могилами родителей. У него остались жена и двое детей.

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