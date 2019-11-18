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18.11.19 19:55

Возвратив корабли, Россия выполнила решение Международного морского трибунала, - Загороднюк

Малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" вернут в Военно-морские силы ВСУ.

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Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк в своем telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

Глава ведомства отметил, что возвращение захваченных в ноябре 2018 года судов - не акт доброй воли с российской стороны. "Я рассматриваю эти события как не что иное, как выполнение государством-агрессором майского решения Международного морского трибунала", - отметил он.

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Он уточнил, что после получения судов специалисты их осмотрят и дадут рекомендации, каким образом можно быстрее их вернуть на службу.

Возвратив корабли, Россия выполнила решение Международного морского трибунала, - Загороднюк 01

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября 2018 года сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

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В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

7 сентября 2019 состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.

18 ноября командование Военно-морских сил Вооруженных сил Украины сообщило, что украинские катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу", захваченные Россией, начали движение в направлении материковой Украины.

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