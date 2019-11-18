Возвратив корабли, Россия выполнила решение Международного морского трибунала, - Загороднюк

Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк в своем telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

Глава ведомства отметил, что возвращение захваченных в ноябре 2018 года судов - не акт доброй воли с российской стороны. "Я рассматриваю эти события как не что иное, как выполнение государством-агрессором майского решения Международного морского трибунала", - отметил он.

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Он уточнил, что после получения судов специалисты их осмотрят и дадут рекомендации, каким образом можно быстрее их вернуть на службу.

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября 2018 года сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

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В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

7 сентября 2019 состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.

18 ноября командование Военно-морских сил Вооруженных сил Украины сообщило, что украинские катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу", захваченные Россией, начали движение в направлении материковой Украины.

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