Радиодиктант национального единства без единой ошибки написали всего двое участников

Как передает Цензор.НЕТ, такие результаты обнародовало Украинском радио - первый радиоканал Общественного вещателя.

По заключению организаторов, победителями признали ученицу 6 класса из села Турья Реметы на Закарпатье Анастасию Швец и еще одного участника по имени Роман Бабюк, деталей по которому не сообщили.

Второе место заняли 33 человека - к этой категории организаторы радиодиктанта отнесли тех, кто допустил одну ошибку: написал слово "цифра" без кавычек. Третье место с одной ошибкой занял 31 участник.

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