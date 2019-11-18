Директор фирмы незаконно завладел двумя зданиями и 23 квартирами "ВТБ Банка", - прокуратура Киева передала материалы дела в суд

Киевская местная прокуратура №7 при оперативном сопровождении ГУ КЗЭ СБ Украины завершила досудебное расследование в уголовном производстве в отношении директора частного общества, который совместно с частным нотариусом организовал схему завладения имуществом АО "ВТБ Банк", находящегося в управлении Фонда гарантирования вкладов физических лиц, на сумму более 96 млн гривен, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Согласно материалам следствия, директор частного общества с целью незаконного завладения и присвоения имущества неплатежеспособного банка привлек к преступной схеме частного нотариуса Киевского городского нотариального округа. Последний, действуя по указанию организатора преступления, изготовил поддельные договоры купли-продажи имущества в ПАО "ВТБ Банк", а именно 2 нежилых помещения в Харькове и 23 квартиры в таунхаусе, расположенном в Голосеевском районе Киева. На основании поддельных документов злоумышленникам удалось перерегистрировать право собственности на 11 объектов, нанеся ущерб на сумму свыше 96 млн гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд на Кипре арестовал имущество Фирташа по иску банка ВТБ, - российский "Коммерсант"

В ходе досудебного расследования усилиями местной прокуратуры и ГУ КЗЭ СБ Украины на все объекты недвижимости, ставшие предметом преступления, наложен арест, и в дальнейшем, право собственности на незаконно отчужденные объекты возвращено Фонду гарантирования вкладов физических лиц в лице ОАО "ВТБ банк".

Действия директора частного общества квалифицированы по ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 365-2 УК Украины как завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц; как пособничество в составлении нотариусом заведомо поддельного документа, совершенное по предварительному сговору группой лиц; как использование заведомо поддельного официального документа, а также как пособничество в злоупотреблении нотариусом своими полномочиями, повлекшее тяжкие последствия.

В настоящее время обвинительный акт направлен в Шевченковский районный суд города Киева для рассмотрения по существу.

Санкцией статей предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Нотариус скрылся и объявлен в розыск.

Также читайте: Женщину, которая пыталась продать двух собственных малолетних детей за $35 тыс. на Хмельнитчине, осудили на 4 года, - прокуратура