Российские войска атаковали позиции 46-й ОДШБ под Сизым на Луганщине - тяжело ранен один десантник

Об этом в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
Он отметил: "Российские войска атаковали украинские позиции у села Сизое под Луганском с территории Российской федерации, один военнослужащий получил тяжелые ранения.
Сизое находится на самой границе с РФ, считалось последние годы тихим местом. Позиции 46-й десантно-штурмовой бригады были атакованы беспилотником, который прицельно сбросил боевую гранату. Один наш воин тяжело ранен, множественные осколочные ранения спины. Военные медики подтверждают - это не случайный взрыв, ранение - боевое.
Сейчас за жизнь десантника борются врачи. Очевидно, атака произведена с территории РФ, в районе, который непосредственно примыкает к участку разведения в Станице Луганской.
Не признанная война продолжается под аккомпанемент успокоительных политических заявлений, оторванных от реальности".