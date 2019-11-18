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18.11.19 21:49

Российские войска атаковали позиции 46-й ОДШБ под Сизым на Луганщине - тяжело ранен один десантник

Российские оккупационные войска нанесли удар по позициям 46-й десантно-штурмовой бригады под Сизым (Луганская область). Один украинский воин получил тяжелое ранение.

Российские войска атаковали позиции 46-й ОДШБ под Сизым на Луганщине - тяжело ранен один десантник

Об этом в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. 

Он отметил: "Российские войска атаковали украинские позиции у села Сизое под Луганском с территории Российской федерации, один военнослужащий получил тяжелые ранения.

Сизое находится на самой границе с РФ, считалось последние годы тихим местом. Позиции 46-й десантно-штурмовой бригады были атакованы беспилотником, который прицельно сбросил боевую гранату. Один наш воин тяжело ранен, множественные осколочные ранения спины. Военные медики подтверждают - это не случайный взрыв, ранение - боевое.

Сейчас за жизнь десантника борются врачи. Очевидно, атака произведена с территории РФ, в районе, который непосредственно примыкает к участку разведения в Станице Луганской.

Не признанная война продолжается под аккомпанемент успокоительных политических заявлений, оторванных от реальности".

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