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18.11.19 22:19

Издание The New York Times перешло на написание Kyiv вместо Kiev

Американское издание The New York Times после предыдущих отказов все же перешло на написание Kyiv вместо Kiev.

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Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение в Твиттере посольства Украины в США.

"Кажется, этого ждали все! Американское издание The New York Times официально перешло на корректное название украинской столицы, заменив Kiev на Kyiv", - говорится в сообщении.

В октябре 2019 года вице-президент по коммуникациям The New York Times Даниэль Роудс объяснял, что издание решило продолжать использовать "Kiev", "чтобы соответствовать подходу к написанию других международных городов".

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Напоминаем, в октябре 2018 года Министерство иностранных дел Украины начало онлайн-кампанию #CorrectUA, в рамках которой обращается к иностранным СМИ и иностранным аэропортам с целью корректировки правописания города латиницей (#KyivNotKiev). 

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