Преследовать предыдущего президента некрасиво, - Аслунд о деле ГБР против Порошенко

Свой комментарий аналитик оставил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"С уголовным делом против Порошенко плохо все:

Это некрасиво - преследовать предыдущего президента. Что еще хуже - это дело инициировано Андреем Портновым, бывшим заместителем главы администрации Януковича, который исчез из страны на пять лет. Это дело - политическое", - написал Аслунд.

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Напомним, 18 ноября стало известно, что ГБР направило в ГПУ проекты сообщения о подозрении Порошенко и представления в Раду о снятии неприкосновенности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Впервые вижу, чтобы публично сообщали о направлении проекта сообщения о подозрении. Дальше можно отчитаться, как Труба съел презерватив Портнова, - Стерненко

В пресс-службе Порошенко заявили, что так называемое "подозрение", выставленное в Телеграмме заместителем главы администрации Януковича Андреем Портновым, а затем скопированная пресс-службой ГБР, является ничем иным как российским заказом на нанесение вреда репутации пятого президента Украины, а также попыткой помешать Петру Порошенко провести ряд встреч с иностранными лидерами на саммите Европейской народной партии в Хорватии и на форуме по вопросам безопасности в Галифаксе.