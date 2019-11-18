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18.11.19 22:33

Преследовать предыдущего президента некрасиво, - Аслунд о деле ГБР против Порошенко

По мнению аналитика американского центра Atlantic Council Андерса Аслунда, в открытом ГБР производстве относительно пятого президента Петра Порошенко "плохо все".

шокин,аслунд

Свой комментарий аналитик оставил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"С уголовным делом против Порошенко плохо все:

  1. Это некрасиво - преследовать предыдущего президента.
  2. Что еще хуже - это дело инициировано Андреем Портновым, бывшим заместителем главы администрации Януковича, который исчез из страны на пять лет.
  3. Это дело - политическое", - написал Аслунд.

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Преследовать предыдущего президента некрасиво, - Аслунд о деле ГБР против Порошенко 01

Напомним, 18 ноября стало известно, что ГБР направило в ГПУ проекты сообщения о подозрении Порошенко и представления в Раду о снятии неприкосновенности.

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В пресс-службе Порошенко заявили, что так называемое "подозрение", выставленное в Телеграмме заместителем главы администрации Януковича Андреем Портновым, а затем скопированная пресс-службой ГБР, является ничем иным как российским заказом на нанесение вреда репутации пятого президента Украины, а также попыткой помешать Петру Порошенко провести ряд встреч с иностранными лидерами на саммите Европейской народной партии в Хорватии и на форуме по вопросам безопасности в Галифаксе.

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