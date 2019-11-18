Открытие рынка земли уничтожит украинских фермеров, - Бондарев

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в блоге.

Бондарев отметил: "На прошлой неделе произошло знаковое событие. 28 лет говорили о рынке земли и никак не находили определенную форму, которая бы всех устраивала. И вот, Президент Зеленский фактически через колено провел в первом чтении закон, предусматривающий этот самый рынок. О чем закон? О том, что он дает безграничные возможности для абсолютно всех: иностранцев, иностранных компаний, фондов, банков. Теперь они могут войти на этот рынок.

Купи дешевле, продай дороже

Вы знаете, сегодня в мире есть безумное количество денег, которые не эксплуатируются, вложены в активы, которые не дают никакого дохода. Так вот, открывается глобальный рынок для спекулятивного капитала, то есть иностранные инвесторы будут вкладывать в украинскую землю не для того, чтобы что-то выращивать, а просто для того, чтобы сохранить свои деньги. Когда рынок откроется, большое количество людей захочет сразу получить "живые" деньги и при большом количестве предложений, вы же понимаете, спрос будет ограничен. Что произойдет с ценой? Она упадет. Когда раскачается финансовый рынок и хлынет много денег - цена поднимется. Это банальная спекуляция. Очевидно, что всякие дельцы типа Сороса не проигнорируют возможностью подзаработать. Купят земельный участок, они будут вести сельское хозяйство? Конечно, нет. Их интересует агропромышленный бизнес? Нет. Они точно не будут там ничего выращивать, но понимая, что ее (землей) надо будет как-то заниматься, отдадут ее в управление большом аграрному бизнесу, транснациональным компаниям. В свою очередь, как вы думаете, что эти компании выращивать здесь? То, что дает максимальную прибыль, скорее всего - это технические культуры. Такой тренд сегодня в мире.

Уничтожение украинских фермеров как класса

Самое главное - это то, что может произойти дальше. Первое, это космическая цена на овощи, потому что всех мелких фермеров зачистят вообще. Сможет ли наш фермер сейчас конкурировать деньгами с транснациональными компаниями или глобальными фондами? Нет. Денег для того, чтобы выкупить хотя бы ту землю, которую он сегодня обрабатывает, у него тоже нет. У него в принципе нет оборотных средств, в него кредитные ресурсы, которые ему дают украинские государственные банки под 30% годовых. Это что надо выращивать, чтобы покрыть эти безумные проценты? Марихуану? Так вот, мы зачистили таким образом украинского фермера. При таких условиях в Украине не будет никакого аграрного бизнеса. Мы будем земельным придатком, и сырье скорее всего будет вывозится.

Продуктовый кризис и даже голод

Друзья, в один из дней вырастут технические сорта и их вывезут, а есть мы что будем? Сегодня каждый седьмой на планете уже голодает. К тридцатым года этот кризис коснется практически всех стран, даже развитых, об этом говорят ученые. Потому что количество аграрной земли, на которой можно выращивать качественный урожай, год за годом уменьшается за счет эрозии почв, других природных и технологических факторов. А население земного шара постоянно растет и его нужно чем-то кормить. Поэтому сегодня развитые страны стремятся иметь хоть какие-то земельные участки, чтобы обеспечивать свою страну продовольствием на случай такого кризиса. Может снова произойти повторение голодомора уже сегодня, в XXI веке. Фактически мы стоим перед проблемой, которая называется национальная безопасность нашей страны. В этом законе ее, к сожалению, вообще нет. Существуют только интересы иностранных инвесторов.

Как на самом деле должен выглядеть справедливый рынок земли?

Наблюдая за тем, как принимают этот закон, Президент сам приехал утром в парламент и через колено ломал свою фракцию. Не были услышаны никакие доводы со стороны других фракций, потому что это, прежде всего, было решение Президента, а реализовывалось оно руками его монобольшинства. Мы (фракция "Батькивщина") сделали выводы, и перешли в оппозицию. Мы в оппозиции к Президенту Зеленского, ведь это его ответственность, его решения. Что мы предлагаем как оппозиция сегодня? Мы предлагаем учесть несколько основных факторов, которые заложат фундамент национальной безопасности, которые позволят развития аграрного бизнеса и поддержат будущее Украины в лице фермеров и домашних хозяйств. Первое, мы говорим о том, что категорически нельзя допустить, чтобы иностранцам давали право на приобретение земли. Покупателем на этом рынке должны быть только: граждане Украины, территориальная община или уполномоченный государственный орган. У фермеров максимальный надел должно быть не более 300 гектаров. Почему не 200 и не 500? Мы взяли за основу опыт Польши и Франции, рассчитали территорию, население и количество фермеров, которые должны быть активными участниками рынка в итоге вывели среднее значение в эти 300 га. А для того, чтобы украинский аграрный бизнес рос и развивался, мы предлагаем создать определенный финансовый институт на базе Национального банка или Министерства финансов, который будет гарантированно кредитовать наших фермеров. Также, чтобы наши аграрии были в состоянии обновить свою материально-техническую базу, кредитная ставка должна быть 3-3,5%, а минимальный срок погашения - 20-30 лет.

Только в этом случае возможные перспективы развития страны и роста ВВП, который, между прочим, нам обещало правительство. Я уверен, что это можно сделать за год - принять законы, привести в порядок всю нормативно-техническую базу, создать эти органы, учреждения. Если мы системно не подойдем к рынку земли, то, к сожалению, кроме хаоса с трагическими последствиями мы ничего не отримаемо