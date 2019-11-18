У них слишком бизнесовый подход. Они хотят продать все, что не нужно, - Аласания об отношении власти к СМИ

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания выразил изданию "theБабель" в интервью, которое опубликовано 18 ноября.



"Порошенко вел себя как хозяин, общался как хозяин. Хотя декларировал свободу слова, демократию и все такое. Эти ребята СМИ недооценивают, у них слишком бизнесовый подход. Они хотят продать все, что не нужно. Можно продать туфли старые, а можно – почку собственную. Они примерно одинаково относятся к почке и к туфлям. Так нельзя – у них разная ценность для организма", – сказал он.



Глава НОТУ заявил, что его "сильно удивляют" украинские СМИ.



"На фига мы так пылим и суетимся из-за того, что они нас не ценят? А кому нужна их оценка? Зачем их вообще любить или не любить? Мы легко обойдемся без них. Вот "theБабель" у Офиса президента в "черном списке" – и скажите: вы очень страдаете, информацию не добудете? Добудете. Могу сформулировать короче: у самой верхушки власти сейчас благие намерения, но неумелое исполнение", – сказал Аласания.



Он также прокомментировал идею народного депутата от "Слуги народа", главы парламентского комитета по гуманитарной и информационной политике Александра Ткаченко закрывать неприбыльные СМИ.



"Да, мы неприбыльные, но мы – совсем другая история. То, что говорит Саша… Он увидел блоху на руке (и их много, этих блох) и предлагает: "Давайте керосином обольемся и подожжемся". Для меня это предложение как-то так звучит. Закрывать неприбыльные СМИ – понятно с точки зрения логики, но с точки зрения практики это не работает и не будет работать. Весь цивилизованный мир скажет: "Вы обалдели? Куда вы вообще лезете в частный бизнес? Если человек хочет быть неприбыльным, это его идиотские проблемы. Он филантроп", – заявил Аласания.





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