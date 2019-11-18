Минобороны получило партию новейших бронеавтомобилей повышенной проходимости "Новатор". ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на компанию "Украинская бронетехника".

К разработке и последующим модернизациям СБА "Новатор" привлекались офицеры и бойцы Вооруженных сил Украины – Морской пехоты, Десантно-штурмовых войск, Сил специальных операций и Войсковой разведки Сухопутных войск, – а также офицеры спецподразделения СБУ "Альфа", Государственной пограничной службы и спецподразделения Национальной полиции КОРД.

"Новатор" сконструирован с учетом современных требований к технике подразделений специального назначения с использованием подвески, приспособленной к эксплуатации в сложных условиях бездорожья с колесной формулой 4×4 и 6,7-литровым турбодизельным двигателем. Автомобиль имеет снаряжённую массу 7,5 т, обладает грузоподъёмностью 1,35 т и способен без подготовки преодолевать водные преграды глубиной до 1,4 м и подъёмы до 60%, а также развивать скорость по шоссе в зависимости от типа двигателя от 140 до 170 км/ч, уверенно держась на дороге за счёт идеальной равномерной нагрузки на

переднюю и заднюю оси. Запас хода "Новатора" по пересеченной местности составляет 700 км, по автодорогам – 1000 км.\

"Мы стараемся не только наделить наши автомобили широким спектром технических возможностей, но и сделать их максимально удобными в эксплуатации с тем, чтобы конечные пользователи чувствовали себя комфортно и могли полностью сосредоточиться

на выполнении боевых задач", – отметил Александр Кузьма, директор ООО "Украинская бронетехника".

Одновременно с передачей заказа для представителей Министерства обороны была проведена демонстрация "Новатора" с боевым модулем "Ива", оснащенным пулеметом калибра 12,7 мм. Специально для повышения проходимости для данной модификаци СБА разработана уникальная подвеска, способная менять клиренс до 80 мм для преодоления препятствий и езды по бездорожью. Также такая версия "Новатора" комплектуется полностью автоматической централизованной системой подкачки колёс. Модификация уже доступна к заказу.

"За короткое время наша компания прошла большой путь, став одним из ведущих украинских производителей военной техники и вооружений, – отметил Андрей Сенченко, Глава наблюдательного совета ООО "Украинская бронетехника". – Сегодня "Новатор"находит широкое применение в подразделениях Национальной гвардии и ВСУ, а также является лидером в своем классе не только в Украине, но и за рубежом. Мы благодарим Минобороны и других заказчиков за выбор нашей компании и готовы и далее вноситьсвой вклад в укрепление обороноспособности страны".

Ранее, в рамках выставки "Оружие и безопасность-2019", "Украинская бронетехника" представила "Новатор", оснащенный противотанковым комплексом "Амулет". Боевой модуль может быть также укомплектован пулеметом калибра 7,62 мм. По требованию заказчика автомобиль может быть оснащен пневматической подвеской.











