Открыв дело по драке Геруса и Ляшко по материалам СМИ, полиция обязана отреагировать на ситуацию с Корявченковым и главой полиции Кривого Рога, - правозащитница Маляр

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написала в Фейсбуке юрист и правозащитник Анна Маляр.

Она отметила: "Прокуратура, взяв информацию из СМИ, открыла производство против Ляшко за избиение государственного деятеля Геруса (да - по закону Герус государственный деятель).

Поэтому, для Специализированная антикоррупционная прокуратура, Генеральная прокуратура Украины и Государственное бюро расследований в комментариях под этим постом размещаю многочисленные сообщения из СМИ о скандальной аудиозаписи, на которой человек с голосом, похожим на голос "Юзика" со "Слуги народа" и еще несколько человек из голосами, похожими на голоса народных депутатов от "СН", решали вопрос с начальником полиции Кривого Рога.

В разговоре голоса похожи на голоса народных депутатов от "СН" несколько раз подчеркивают, что "их крышу держит" лично президент Украины и поэтому представители полиции должны держать прямую связь только с ними. Еще эти голоса говорят о том, как установить власть в городе и многое другое, что по признакам очень похоже на преступление.

В сложившейся ситуации, правоохранительные органы должны проверить информацию из СМИ. Не путем полиграфа в прямом эфире, а в процессуальном порядке. Ведь там есть голоса не только похожи на голоса нардепов, но и на тех, кто не пользуется депутатской неприкосновенностью и в отношении которых можно смело открывать производство.

И если окажется, что это правда, то, надеюсь, ВР даст разрешение на привлечение к ответственности.

p.s. еще немного скандалов в турборежиме и все, кто в Украине зарабатывает на юморе, обанкротятся ... потому что они на фоне депутатских скандалов несмешные".

На аудиозаписи мужчина представился нардепом Юрием Корявченков (актер "Юзик" с "Квартала 95", - ред.).

Расшифровка беседы

Юрий Корявченков: Я, Юрий Корявченков, представитель Зеленского в Кривом Роге, и мы проводили выборы, первый тур, второй тур, парламентские. Это Юрий Григорьевич – Юра Кисель, он списочник. Я – по 33-му округу, это два района Центрально-Городской и Металлургический. Владимир Захарченко.

Владимир Захарченко: Когда у меня спрашивают, я говорю, мы однофамильцы… (шум, неразборчиво)

Юрий Корявченков: Мажоритарщик тоже по 31-му округу. Это северные районы Терновской и Покровский. Слава Медяник – это Днепропетровск. 26-й округ…

Вячеслав Медяник: Седьмой.

Юрий Корявченков: Я всё запоминаю. 27-й округ. Ну он в Днепропетровске, просто приехал познакомиться и поддержать, наверное, Владимира (Владимир Огурченко – ред.) и вас (Сергей Лукашов). Он в комитете правоохранительных органов, Вова тоже и Владлен Неклюдов как основной известный сотрудник прокуратуры, поющий для Пшонки. Я продолжить хочу чуть-чуть. Мы все просто прекрасно понимаем город Кривой Рог, который 10 лет под влиянием одной силы – это Юрий Григорьевич Вилкул и иже с ними. Последние 5 лет вклинился здесь товарищ Усов, который БПП, который к Юрию Витальевичу Луценко, поэтому ему спускалось здесь всё с рук.

– Не только здесь. В области.

– Как быть с ними? Что… Какая политика экономического характера – это ему больше… Как ему общаться? Дипломатические должны быть какие-то... да.

– Мы можем сесть и обговорить эту ситуацию в двух словах.

Юрий Корявченков: И пускай тебе кто-то предъявит предъяву в Киеве. Пускай тебе предъяву кинет прокуратура, ГБР. Пускай они скажут, что ты что-то незаконное. Делай это по моей команде. А мы посмотрим, а мы поддержим... Мы можем присутствовать...

– Здесь не надо даже нашего присутствия. Мы в городе Президента, у нас у всех тут. Если какие-то не дай бог... у всех руки будут отрубаны по шею, не дай Бог. У нас в городе политическая поддержка с нашей всей стороны – это не то что 100, а 101 процент.

– А мне кто ничего не скажет, закрыть всю эту шваль и все.

– Ты не должен ничего бояться.

– Вот это, что вы нам сказали, и мы вам говорим, поверьте мне. У нас за спиной, ещё раз говорю, стоит Президент.

– Ещё там все начальники райотделов говорят – ну, там же ж команда. Там – это значит все должны показать на тебя, а ты должен на меня. То есть, если так показывают, это голова с плеч.

Юрий Корявченков: ДБР та же история. ДБР та же история, прокурорский ДБР, с генеральной прокуратуры… с Трубой (Роман Труба – ред.) будет Владлен (Владлен Неклюдов), я здесь.

– Кто будет из прокурорских мешать, Труба будет вносить ЕРДР по ним и будет расследовать.

Юрий Корявченков: Щекотливые вопросы по поводу металлолома... мы с вами советуемся.

Напомним, запись обнародовал бывший нардеп от "Слуги народа" Антон Поляков в своём телеграм-канале. Ранее господина Полякова исключили из партии.