Донецкие террористы не допускали наблюдателей ОБСЕ на свои блокпосты, - отчет миссии

Об этом говорится в опубликованном на сайте ОБСЕ отчете, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"16 и 17 ноября на блокпосту севернее н.п. Заиченко (неподконтрольный правительству, 93 км к югу от Донецка) вооруженные члены вооруженных формирований раз отказали патрулям Миссии в проезде на юг к н.п. Саханка (неподконтрольный правительству, 97 км к югу от Донецка) и на запад к н.п. Пикузы (быв. Коминтерново; неподконтрольный правительству, 92 км к югу от Донецка), ссылаясь на "опасные условия" и на то, что "продолжаются работы по разминированию", - говорится в отчете .

Кроме того, 16 и 17 ноября на блокпосту севернее н.п. Новоазовск (неподконтрольный правительству, 102 км к югу от Донецка) члены российских вооруженных формирований отказывали патрулям Миссии в проезде, ссылаясь на то, что "продолжаются учения", добавили в Миссии.

Также 17 ноября на блокпосту, расположенном на северо-восток от н.п. Горловка (неподконтрольный правительству, 39 км к северо-востоку от Донецка), двое вооруженных боевиков "позволили патрулю Миссии проехать только после проведения осмотра багажников автомобилей СММ".

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