Отказ от претензий Нафтогаза к Газпрому в арбитражах экономически нецелесообразен, - Витренко

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, такое заявление сделал н исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, в эфире телеканала ICTV в понедельник вечером.

"Если посчитать, то эта "скидка" (в цене на газ - ИФ), о которой говорит Путин, даже если просто экономически считать, окупится за 28 лет, если сравнивать только с $3 млрд, которые "Газпром" нам уже должен. Не говоря уже про новые иски", - сказал он.

"То есть, только с экономической точки зрения нет никакого смысла ждать 28 лет для того, чтобы получить то, что мы получим в следующем году", - добавил Витренко.

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