Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
19.11.19 02:07

Мы предлагали Зеленскому назначать на должности людей из нашей команды, - Тимошенко

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что предлагала президенту Владимиру Зеленскому кадры из своей команды еще в начале его каденции, но только в рамках реализации ее программы "Нового курса".

тимошенко

Как передает Цензор.НЕТ,  со ссылкой на УП, об этом заявила сама Тимошенко в эфире программы "Свобода слова"

Она отметила: "Мы передали ему "Новый курс Украины" (программа "Батькивщины") и сказали, что мы готовы, это я при встрече с президентом ему лично сказала, что мы готовы предложить кадры туда, где нужно выполнять этот "Новый курс "и куда можно привести не фейковые инвестиции, а реальные.

На вопрос относительно конкретного перечня предприятий, Тимошенко ответила, что "предложение касалось в целом дать кадры туда, где нужно".

Лидер "Батькивщины" подтвердила слова журналиста Сергея Лещенко, что она предлагала человека в Государственную продовольственно-зерновую корпорацию. По ее словам, это было нужно для того "чтобы вынуть предприятие с коррупционной схемы".

 "Но сегодня, после того как мы увидели куда движется эта так называемая стратегия, мы заявили, что переходим в оппозицию и не претендуем ни на какие кадровые назначения", -  подчеркнула Тимошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фракция "Батькивщина" переходит в оппозицию, - Тимошенко

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100