Один украинский воин получил ранения на Донбассе. За сутки - 14 вражеских обстрелов, - штаб ОС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

По данным штаба, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме того, противник вел огонь из пушек БМП.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска совершили 7 обстрелов:

- дважды возле Новомихайловки - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

- неподалеку от Лебединского - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

- вблизи Березового - из СПГ и крупнокалиберных пулеметов;

- возле Талаковки и Гнутово - из минометов калибра 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия;

- неподалеку от Широкино - из стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" также зафиксировано 7 вражеских обстрелов:

- неподалеку от Крымского - из пушек БМП-1, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

- два раза вблизи Луганского - из станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

- дважды возле Новотошковского - из вооружения БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

- неподалеку от Травневого и Гладосово - из станковых противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

"Вчера, 18 ноября, на Приазовье, ранения в результате обстрелов получил один военнослужащий Объединенных сил", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь нет.