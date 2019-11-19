Новосад считает, что в Украине слишком много учителей: Это проблема, им придется переквалифицироваться

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом в эфире канала "1+1".

По словам Новосад, особенно это касается сельских школ, которые будут переводиться в опорные школы, а существующие в селах сейчас - закрываться. В связи с этим учителям придется переквалифицироваться.

"У нас действительно есть проблема, что количество учителей больше, чем нужно для того контингента учащихся, который есть сейчас. Бесспорно, это вещь очень непопулярная, но тем учителям, которые работают в школах в селе и учеников которых будут возить в опорные школы, им нужно будет повышать квалификацию и переквалифицироваться", – сказала министр, которая ранее анонсировала закрытие школ для того, чтобы поднять учителям зарплаты.

В интервью "Радіо Свобода" в начале октября Новосад заявляла, что средняя стоимость подготовки одного ученика составляет 21 тыс. грн, а в малокоплектных эта сумма достигает 100 тыс. грн. Впрочем, период, за который эта сумма используется, министр не назвала.

"Это неэффективное использование средств. Поэтому нужно работать над сетью, ее оптимизировать и делать так, чтобы дети имели доступ к лучшим школ. Это могут быть опорные школы, чтобы они могли к ним добираться и иметь доступ к лучшим образовательных услуг, и высвобождать средства на повышение зарплаты и на обустройство лучшего образовательного пространства", – сказала Новосад.

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В социальной сети, в профессиональных группах учителя сразу же резко отреагировали на такое заявление министра.

"Много учителей? Посмотрите, кто работает в школе. Математики, физики, химики все почти пенсионного возраста или пенсионеры".

"Лучше же сказать, что педагогов много, чем поднять зарплату. Все логично: "чтобы избежать проблемы, следует удалить ее источник" ...Такими темпами мы скоро дойдем до того, что нам вообще не нужны будут ни педагоги, ни медики, и зачем лишние рты кормить?"

"Сегодня возможности учителя фиктивны. В действительности учитель - абсолютно бесправное и незащищенное существо. Вседозволенность со стороны учеников, неуважение со стороны родителей и непомерные требования со стороны начальства - не самые лучшие условия для того чтобы воодушевленно заниматься педагогической деятельностью".

"Пусть сама идет в школу, поработает за "большую" зарплату, а если что-то не устраивает, то пусть пройдет сертификацию, будет на 20% больше. Человек далекий от школы"...

"Не спешите с такими заявлениями, чтобы потом не оказалось, что учить некому. А такое время придет..."

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Вспомнили учителя и о том, что далеко не во всех селах есть возможность подвоза детей в опорные школы (и сейчас тоже) - дети ходят километры в школу и домой, в снег и мороз - и это 21-й век! Напомнили министру, что большинство учителей сейчас - пенсионного и предпенсионого возраста, и прежде чем выбрасывать их за борт, нужно подготовить молодых, которые довольно редко идут в школу, а лучшие - покидают не только школу, но и страну. Анонсировать большие зарплаты легко, но выплачивать их за счет сокращения количества учителей - более чем нерационально. Указали "самому молодому министру" без педагогического образования и на то, что во всем мире стремятся уменьшить количество детей в школе, чтобы дать возможность учителю поработать на уроке с каждым учеником. Упомянули и о том, что даже в позапрошлом веке стремились открыть школы в селах, а не закрывать их, прикрываясь красивым словом "оптимизация".

Непопулярные решения, которые выносятся людьми, далекими от проблемы, не только не спасут ситуацию, но усугубят ее, резюмировали комментирующие, количество которых все увеличивается.

29 октября, во вторник, несколько тысяч педагогов из разных областей Украины вышли к Верховной Раде, чтобы высказать слова протеста против поправок в закон о среднем образовании, который сейчас рассматривается в Раде.

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Как известно, поправки в закон предполагают отмену тех небольших преференций, которые имеют учителя, а именно: надбавки за проверку тетрадей, классное руководство, ученые звания и прочее. Но самое главное, что вызвало возмущение и активный протест, решение сделать рабочую неделю для педагогов 40-часовой.

Сейчас ставка педагога - почасовая нагрузка - составляет 18 часов в неделю. Довольно распространенная работа на полторы ставки (из-за небольших зарплат) превращает учителя в человека, которому сложно заниматься творчеством, креативом. 40-часовая нагрузка превратит учителя в робота.

Чувствуется, говорили протестующие, что люди, которые это предлагают, вообще не имеют представления о труде педагога, об эмоциональном, да и физическом напряжении, о том, что работа педагога заключается не только в часах, проведенных в стенах школы, а распространяется и на его свободное время дома, выходные и праздники. Это подготовка к урокам, проверка тетрадей и самостоятельных работ, участие во внешкольной работе - в дополнение к тем самым 18 часам "на ставку". Крайне возмутительным назвали предложение о переводе педагогических работников предпенсионного возраста на срочный договор. Получается, что за все годы отданые педагогическому труду, "поблагодарят" учителя только тем, что повесят над ним Дамоклов меч увольнения. И все это - на фоне заработных плат, которые далеки от средних по стране, да и те выплачиваются с задолженностью.