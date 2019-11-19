Оккупационная власть пытается снести храм ПЦУ в Евпатории, - Епифаний

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Епифаний написал на своей странице в Facebook.

"Долгое время в аннексированом Крыму грубо нарушается одно из основных прав человека - на свободу совести и религии. На днях российский суд в кассационной инстанции вновь отказался защитить это право от произвола государственных чиновников.

Архиепископ Симферопольский и Крымский Климент вместе с обществом борется за право молиться в кафедральном соборе святых Владимира и Ольги в г. Симферополе, из которого их насильно выбрасывает российское государство. К этой "горячей точке" добавилась другая - храм Украинской Церкви в Евпатории, который оккупационная власть пытается снести", - написал он.

Епифаний призвал украинское правительство наконец принять решение, которое, к сожалению, так и не было принято в течение предыдущих лет, для решения вопроса собственности на помещение собора и епархиального управления в г. Симферополе.

"Этот шаг продемонстрирует юридическую и моральную поддержку украинской общине Крыма со стороны нашего государства и даст возможность более эффективно защитить ее права на международном уровне. А российские власти вновь призываю - опомнитесь и прекратите преступление против законов человеческих и закона Господня! Вспомните досадную судьбу советских атеистов и не повторяйте их пути, посягающих на храмы Божии", - написал он.