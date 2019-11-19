Госбюджет-2020 не идеальный, он будет подвергаться некоторым изменениям, - Разумков

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова".

Говоря о принятии Бюджета на 2020 год, спикер отметил, что нельзя говорить, что он "идеальный".

"Об этом также говорили народные депутаты, обращаясь к правительству, о том, что не были учтены все предложения, которые поступали от представителей разных политических сил... Будет еще много дискуссий вокруг Бюджета. Я уверен, что и он будет подвергаться некоторым изменениям", - отметил Разумков.

В то же время, пояснил он, этот закон должен быть принят, чтобы входить в новый год с Бюджетом и сметой Верховной Рады, чтобы "государство могло работать".

На вопрос относительно упреков о том, что Бюджет якобы можно было бы сделать лучше, если бы соответствующий документ рассматривался в третьем чтении, председатель парламента отметил, что он не уверен, что если бы этот процесс был затянут, то это бы как-то существенно улучшило или изменило Бюджет.

"Мы выходили уже из тех показателей и из тех предложений, которые были предоставлены нам правительством. И кардинально их изменить за такой короткий промежуток времени, я думаю, что возможности не было ни у них, ни, тем более, у парламента", - сказал Разумков.

Напомним, 14 ноября Верховная Рада приняла законопроект №2000 "О Государственном бюджете Украины на 2020 год".

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