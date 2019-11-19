4 млрд грн заложены в Госбюджете на четвертый квартал 2020 года для поддержки аграриев в покупке земли: раньше 1 октября рынок не заработает, - уполномоченный президента Роман Лещенко

"Когда наши оппоненты говорят, что 4 млрд грн – это мало, их не хватит, то мы отвечаем, что 4 млрд грн у нас заложены на четвертый квартал 2020 года. Мы раньше 1 октября 2020 года не запустим оборот с/х земель", - сказал он в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Лещенко подчеркнул, что этих средств, если они понадобятся аграриям, на трехмесячный период в конце следующего года хватит.

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"Люди путают, они считают, что эта сумма рассчитана на целый год", - отметил он.

Представитель президента также указал, что бюджетная программа предусматривает субсидирование кредитной ставки для аграриев.

"3-5% годовых будет эффективная ставка кредитования. Мы будем обеспечивать эту ставку от учетной ставки Нацбанка, которая имеет положительную тенденцию к уменьшению", - пояснил он.

Как сообщалось, в бюджете Украины на 2020 год заложено 4 млрд грн на финансовую поддержку сельхозпроизводителей и 240 млн грн на формирование уставного капитала Фонда частичного гарантирования кредитов. В министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозируют, что Фонд частичного гарантирования кредитов для малых фермеров на покупку земли запустится в Украине до открытия рынка земли 1 октября 2020 года. 14 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2178-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", который предусматривает отмену с 1 октября 2020 года запрета на отчуждение сельхозземель всех форм собственности.