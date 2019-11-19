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19.11.19 09:51

Песков о возможной личной встрече Зеленского и Путина в Париже: Программа визита на стадии проработки

Программа визита президента России Владимира Путина в Париж, где 9 декабря пройдет саммит нормандской четверки, пока прорабатывается.

дмитрий,песков

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Лига со ссылкой на российские СМИ.

Отвечая на вопрос, может ли у Путина в этот день состояться отдельная беседа с президентом Украины Владимиром Зеленским, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что программа визита президента РФ в Париж пока прорабатывается.

"Программа поездки только на стадии проработки", - уточнил Песков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подготовка Кремля к саммиту в "нормандском формате" 9 декабря находится в завершающей стадии, - Песков

Напомним, 15 ноября Офис президента назвал согласованную дату переговоров в нормандском формате.

В тот же день спикер Рады Дмитрий Разумков подтвердил, что закон о Донбассе будет разрабатываться по результатам нормандской встречи.

18 ноября глава МИД Вадим Пристайко заявил, что надеется на прорыв от встречи лидеров Украины, России, Франции и Германии.

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