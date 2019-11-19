Разумков: Надеюсь, что в разработке законопроекта об особом статусе Донбасса будут участвовать все фракции Рады

Об этом он сообщил в эфире телеканала ICTV, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українськi Новини".

"Я уверен, что это не должен быть закон монобольшинства или большинства. Это вопрос национальной безопасности, территориальной целостности. Я надеюсь, что к нему будут привлечены все политические силы, представленные сегодня в парламенте нашей страны", - сказал Разумков.

Спикер подчеркнул необходимость участия общественности в обсуждении такого законопроекта.

Политик отметил, что разработка документа начнется после встречи лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, Россия).

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