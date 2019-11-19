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19.11.19 10:00

Штрафовать водителей за перевозку детей без автокресла начнут с завтрашнего дня

Закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за нарушение правил перевозки детей" опубликован в официальной газете Верховной Рады "Голос Украины".

автокресло

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", текст закона обнародован на сайте издания.

Закон дополняет статью 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях частями десятой и одиннадцатой, в которых устанавливается административная ответственность за нарушение правил перевозки детей и за совершение такого правонарушения повторно в течение года соответственно.

Так, закон определяет, что нарушение правил перевозки детей приводит к наложению штрафа на водителя в размере 13 необлагаемых минимумов доходов граждан (510 грн). При этом повторное в течение года совершение нарушения предусматривает штраф в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (850 грн).

Перевозить детей, рост которых меньше 145 см или не достигших 12-летнего возраста, - в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, без использования специальных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией этого транспортного средства; детей до 16-летнего возраста в кузове любого грузового автомобиля; организованные группы детей в темное время суток ... запрещалось и раньше, но штрафы не были предусмотрены.

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В то же время на органы Национальной полиции возложена обязанность рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных в частях десятой и одиннадцатой статьи 121 КУоАП (изменения в части первой статьи 222).

Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования.

Как сообщал Укринформ, закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за нарушение правил перевозки детей" (№1150) Верховная Рада приняла 29 октября. Президент подписал его 15 ноября.

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