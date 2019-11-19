"Укрэксимбанк" ищет нового председателя правления после задержания Гриценко

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов, передает Цензор.НЕТ.
Согласно решению Наблюдательного совета от 15 ноября 2019 года, объявляется конкурсный отбор на должность председателя правления АО "Государственный экспортно-импортный банк Украины".
Объявляется прием документов от претендентов на участие в конкурсном отборе на должность председателя правления банка.
Кандидаты, желающие участвовать в конкурсе, должны предоставить начальный пакет документов компании по подбору персонала Odgers Berndtson (ООО "Телент Эдвайзорс") до 18:00 по киевскому времени 2 декабря 2019.
Напоминаем, 16 ноября СМИ сообщили, что неизвестные похитили главу "Укрэксимбанка" Александра Гриценко на глазах у ребенка, с которым он гулял.
Позднее стало известно, что Гриценко не похищен, а задержан СБУ по поручению Генпрокуратуры.
18 ноября Печерский районный суд Киева освободил из-под стражи председателя правления АО "Укрэксимбанк" Александра Гриценко и избрал для него меру пресечения в виде залога в размере 2 млн 998 тыс. 681 грн.