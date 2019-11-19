"Красные линии", за которые мы не переступим на "нормандской" встрече, не изменились, - Разумков

Об этом заявил Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если мы говорим о "красных линиях", то я уверен: ни для президента, ни для украинского парламента они не менялись. И, когда мы говорим о территориальной целостности, то речь идет о территории всего государства — такой, как она была до 2014 года. Я понимаю, что вопрос возвращения временно оккупированных территорий Донбасса — частей Донецкой и Луганской областей и Крыма — это параллельные пути, которые предстоит пройти нашей стране. Но мне, например, трудно определить, что является более приоритетным, а что — менее", - отметил Разумков.

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Спикер подчеркнул, что пути возвращения этих территорий будут разными, но "пытаться создавать для этого условия надо равносильно".

Как сообщалось, в Администрации президента Франции анонсировали встречу лидеров Франции, Украины, Германии и России на 9 декабря в Париже.