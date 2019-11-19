Учеников одной из Одесских школ отправили на карантин из-за вспышки вируса Коксаки

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", такое заявление обнародовала руководитель департамента образования и науки Одесского горсовета.

Она призывает родителей и родственников школьников не отправлять на уроки своих детей при повышении температуры, недомогании, рвоте либо диарее и выявления высыпаний одновременно на слизистой рта, ладонях и ступнях.

"Заражение вирусом коксаки имеет признаки обычного ОРВИ с одним кардинальным отличием - сыпью на ладонях детей. Причем болезнь относится к категории очень заразных: если заболевает один ребенок, то обычно быстро заболевают все, с кем он контактировал", - отметила она.

Руководитель департамента обратилась к родителям с предостережением: "Уже не просим, ​​а убедительно требуем: оберегайте от опасности своих и чужих детей. Не нужно скрывать, что у ребенка температура, кормя его лекарствами и при этом заставляя идти на уроки. Руководителям учреждений рекомендуется усилить контроль за состоянием воспитанников. Если 30% школьников или воспитанников детсада заболеет, закрывать класс либо группу на карантин".

Коксаки передается контактным путем, его считают болезнью грязных рук, также вирус передается воздушно-капельным путем, через зараженные продукты, не прошедшие термическую обработку, а также через воду.

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