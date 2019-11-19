Россия начала масштабные военные учения в Черном море

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В российском ведомстве сообщили, что в ходе маневров запланировано выполнение ракетных и артиллерийских стрельб.

Отмечается, что к учениям привлечены фрегат "Адмирал Эссен", малый ракетный корабль "Вышний Волочек", большой десантный корабль "Азов", морские тральщики "Турбинист" и "Ковровец", а также вспомогательные суда.

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"Экипажам кораблей предстоит провести учения по тралению, ведению морского боя, поиску и уничтожению подводной лодки, обнаружению и нанесению удара по береговому командному пункту, отражению атаки средств воздушного нападения условного противника", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что в маневрах задействуют истребители Су-30СМ морской авиации Черноморского флота.