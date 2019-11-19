Защитникам озера Утиного препятствуют в подаче апелляции на решение суда взыскать с них 200 тыс. в пользу застройщика

Об этом Цензор.НЕТ сообщили активисты.

С активиста, ветерана АТО Сергея Миронюка суд постановил взыскать 100 тысяч гривен. С главы общественной организации "Озеро Утиное" Сергея Куценко и защитниц озера Тамары Харчилавы и Виктории Бегаль - по 31 937 грн.

Активисты подали апелляцию на решение судьи Даниленко. Однако суд вернул три из четырех апелляционных жалоб. По словам активистов, подачу апелляции блокирует судья Б. Б. Левенец.

Адвокат активистов Елена Сапожникова объясняет: "В установленный законом срок, 19 октября 2019, ответчики через меня, своего представителя адвоката Сапожникову Елену Евгеньевну, обратились с апелляционной жалобой на решение Дарницкого районного суда города Киева от 5 сентября, провозглашенное 20 сентября. Однако Киевский апелляционный суд 31 октября вернул апелляционную жалобу с формулировкой: "... исследовав материалы дела установлено, что в них содержатся копии договоров об оказании правовой помощи, заключенные адвокатом Сапожникова А.Е. отдельно с Куценко С.М., Миронюком С.С., Харчилавою Т. и Бегаль В.И. (Т. 1 л.д. 127-138), однако ордера или доверенности на подтверждений полномочия адвоката в материалах дела отсутствуют ". Однако это незаконно, так как я была установлена ​​в суде первой инстанции должным образом, ведь при поступлении меня в дело, 12 сентября 2016 года, действовала редакция части 4 статьи 42 Гражданского процессуального кодекса Украины, согласно которой адвокат должен подтвердить свои полномочия в суде договору или ордером. Соответственно я предоставила суду полный текст договора, а не ордер с выпиской из этого договора".

Поэтому активисты вместе со своими защитниками будут оспаривать решение уже апелляционного суда и тем временем присоединятся к одной жалобе (Сергея Куценко), которая не была возвращена.

Заседание Киевского апелляционного суда состоится 21 ноября в 13.15.

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Тамара Харчилава рассказала о препятствовании в подачи апелляции, а также жалоб на судью.

"Решение нарушает законодательство, поскольку вина активистов не была доказана истцом, значит они осуждены без вины. Кроме того, дело рассматривалось 3,5 года, без явных причин для таких неадектватних сроков. Поэтому считаю, что из-за коррупции, в которой тонет вся страна, суд был использован застройщиком с целью запугивания активистов, и чтобы показать другим жителям, что бороться за свои права опасно для кармана.

Кроме того, нам пока препятствуют в апелляционном пересмотре этого судебного решения. Так, нашим адвокатом было подано апелляционные жалобы в наших интересах, однако Киевский апелляционный суд незаконно отказал в открытии апелляционного производства. Также мы обращались с жалобами на заведомо незаконные действия судьи Даниленко, который вынес решение в пользу застройщика. Сначала в Высший Совет правосудия, который отказался открывать производство против судьи. А потом в Генеральную прокуратуру я обратилась с заявлением о возможном преступлении через вынесение судьей Даниленко В.В. заведомо неправомочного решения. Генпрокуратура переправила заявление в ГБР, которые отказались рассматривать мое заявление, поскольку я не предоставила доказательств виновности судьи! Такая формулировка является абсурдной, ведь именно на эти правоохранительные органы возлагается вести расследование дела. Таким образом, должна констатировать, что судейско-правоохранительная система является тотально коррумпированной и стоят на защите больших денег, а не прав человека, противоречит принципам демократического общества и Конституции Украины", - отметила она.

Сергей Миронюк также считает данный судебный процесс показательным.

"В Советском Союзе было такое явление как "показательные судебные приговоры" для тех, кто шел против системы. В современной Украине суды тоже практикуют такое "законное" преследования, но разница в том, что сейчас они это часто делают за деньги. Яркий тому пример - судебное решение, которое вынес судья Дарницкого районного суда Виталий Даниленко в отношении активистов, которые защищали озеро Утиное в 2016 - 2019 годах. Очевидно неправосудное решение, без доказательств и свидетелей, судья вынес после трех лет "рассмотрения". Активистам очевидно, что Даниленко рассматривал только одно - сколько взять за "услуги" от Вячеслава Непопа, который и является заказчиком этого позорного преследования защитников природы.



Очевидна цель Вячеслава Непопа, заместителя городского головы Киева, - сделать показательное наказание общественных активистов руками судьи Даниленко, чтобы другим неповадно было идти против так называемых "власть имущих", а на самом деле - тех, кто крепко присосался к бюджету и очень дорогой земле столицы Украина. Чтобы никто не смел препятствовать жированию колонии паразитов на теле общества".

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Напомним, Дарницкий районный суд открыл производство по делу против активистов, выступающих в защиту так называемого озера Утиного в Киеве от застройки. Иск подан компанией-субподрядчиком "Азур Груп" с требованием возместить ущерб за то, что активисты в марте 2016-го якобы снесли установленный застройщиком забор и препятствовали строительству на пересечении улицы Здолбуновской и проспекта П. Григоренко. Третьей стороной выступает застройщик КП "Житлоинвестбуд-УКБ". Сторона обвинения намеревалась взыскать с активистов почти 200 тысяч гривен за "препятствование выполнению хозяйственной деятельности".

На участке по ул. Здолбуновской на пересечении с ул.Тепловозной (фактически на углу с просп. П. Григоренко) КП "Житлоинвестбуд-УКБ" (им длительное время руководил депутат Киевсовета от БПП, а нінче - заместитель Виталия Кличко, Вячеслав Непоп) намерен возвести шестисекционный многоэтажный дом на 1276 квартир. Эта земля была передана под застройку решением Киевсовета от 26 декабря 2014 года. Весной 2015 года начались подготовительные работы к строительству. Застройщик начал засыпать водоем. Активисты утверждают, что он является озером, тогда как городские власти и "Житлоинвестбуд-УКБ" ссылаются на решение КП "Институт генерального плана города Киева" об отсутствии водоемов на данном участке. В марте 2016-го работы продолжились. 29 марта состоялось заседании в КГГА, на котором представитель Института управления и экономии водных ресурсов заявил, что в соответствии с Водным Кодексом Украины данный водоем является озером на участке бывшего русла реки.



КП "Житлоинвестбуд-УКБ" ссылается на якобы окончательную экспертизу, проведенную "Научно-исследовательским центром экологической безопасности и природопользования" при Министерстве экологии и природных ресурсов. Он считает данный участок заболоченной местностью. При этом такой вывод сделан "согласно предоставленным на рассмотрение материалам", то есть, полноценная экспертиза не была проведена.

При этом существует решение Управления водных ресурсов в г. Киеве и Киевской области, которым водоем на Здолбуновской признается озером. Аналогичный вывод сделал Институт управления и экономии водных ресурсов. Проектные решения по поводу ликвидации данного озера не согласовывались с Госагенством водных ресурсов.



19-20 апреля произошло кровавое столкновения между защитниками озера и охранниками, которых нанял застройщик. Депутат Киевсовета от данного округа Анна Сандалова ("Самопомич") обвинила в противостоянии главу "Житлоинвестбуд-УКБ" Непопа.

Позже Дарницкий районный суд Киева отказал прокуратуре в наложении ареста на данный участок. Однако 25 августа 2016 года арест все же был наложен. "Житлоинвестбуд-УКБ" оспаривал это решение в Апелляционном суде.



23 июня был обнародован ответ Государственной инспекции сельского хозяйства в г. Киеве на письмо столичной прокуратуры, в котором говорится, что отвод земельного участка под скандальную застройку на пересечении улицы Здолбуновской и проспекта П. Григоренко в Дарницком районе Киева был разработан и утвержден со значительными нарушениями земельного законодательства и законов Украины.



На заседание постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам бюджета и социально-экономического развития, которое состоялось 14 сентября, не хватило несколько голосов для того, чтобы включить озеро Утиное в водный фонд и соответственно дать ему официально охранный статус.



10 октября 2016-го Апелляционный суд города Киева отменил решение об аресте озера Утиного.

Длительное время сохранялся статус-кво при котором работы на озере не проводились, в то же время длился процесс над активистами, защищавшими водоем. В мае 2018 года была вновь предпринята попытка засыпать озеро.

В сентябре 2018 года в деле защитников озера было заявлено ходатайство стороной защиты об отводе судьи, которое однако не было удовлетворено. По словам стороны защиты, отвод судьи связан с тем, что ответчикам стал известен тот факт, что ранее судья В. Даниленко рассматривал дело, в котором фигурировало КП "Житлоинвестбуд-УКБ" (которое намерено возвести на месте Утиного дом).