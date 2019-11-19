В идеале со временем мы должны перейти на контрактную основу работы учителей, - министр образования Новосад

Об этом она сказала в интервью Цензор.НЕТ, отвечая на вопрос, каким образом нужно бороться с учителями, которые не преподают предмет, а прибегают к личным размышлениям во время урока, и можно ли такие вещи прописать в каком-то контракте.

"Учитель по желанию может заключать контракт со школой. В идеале со временем вообще должны перейти на контрактную основу работы учителей, где очень четко описываются обязанности всех сторон и права всех сторон. Но что касается качественного преподавания, то очень сложно прописать к деталям в контракте, что ты должен выкладывать на уроке. Как по мне, вопрос того, насколько качественно и интересно излагает учитель - это также фактор постоянного профессионального роста и повышения квалификации учителя. Мы действительно должны построить такую ​​систему, которая бы им позволяла это делать", - сказала Новосад.

По ее мнению, много нареканий на учителей появляются, в частности, потому, что у них нет доступа к современным профессиональным методикам преподавания, к современному содержанию, которое меняется.

"Вот что они изучили в университете 30 лет назад, и что им раз в 5 лет вкладывают в институте последипломного образования в голову - то они очень часто и ретранслируют. На самом деле мы от этого очень хотим отойти - и уже двигаемся в этом направлении, чтобы в учителей была возможность через неправительственные организации и частные инициативы, которые занимаются продвижением образования, повышать свой профессиональный уровень и получать новые и современные навыки", - сказала Новосад.

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