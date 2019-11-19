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19.11.19 11:18

День траура объявлен в Мукачево в связи со смертью комбрига 128-й ОГШБр Коростелева

В связи с гибелью командира 128- й отдельной горно-штурмовой бригады Евгения Коростелева, распоряжением городского головы Мукачево Андрея Балоги 19 ноября объявлен Днем траура.

День траура объявлен в Мукачево в связи со смертью комбрига 128-й ОГШБр Коростелева

Об этом сообщает горсовет Мукачево, передает Цензор.НЕТ.

"В связи с гибелью командира 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Евгения Коростелева, распоряжением городского головы Мукачево Андрея Балоги 19 ноября объявлен Днем траура. Евгений Коростелев умер сегодня в Харьковском военно-медицинском клиническом центре Северного региона. Неделю назад он получил тяжелые минно-взрывные травмы во время обхода позиций. В знак траура по погибшему, предприятия, учреждения, организации города независимо от форм собственности должны приспустить на зданиях Государственный Флаг Украины. Также в этот день рекомендуется предприятиям, учреждениям и организациям, независимо от форм собственности отменить в День траура проведение развлекательно-концертных мероприятий", - говорится в сообщении.

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День траура объявлен в Мукачево в связи со смертью комбрига 128-й ОГШБр Коростелева 01
День траура объявлен в Мукачево в связи со смертью комбрига 128-й ОГШБр Коростелева 02

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