Украина сохранит евроинтеграционный и евроатлантический путь своего развития, - Гончарук

Об этом сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время украинско-чешского бизнес-форума в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Украина сохранит евроинтеграционный и евроатлантический путь своего развития и будет стараться максимально углублять деловые, политические, культурные связи с Европой", - отметил Гончарук.

Он добавил, что правительство настроено работать максимально быстро, чтобы Украина адаптировала свои стандарты к стандартам ЕС.

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Также Премьер-министр отметил, что в стране есть много проблем, которые нужно решить, это, в частности, "постсоветские ограничения на продажу земли, движение капиталов, рынка труда".

Кроме того, Гончарук отметил, что в Кабмине создан специальный офис для работы с крупными инвесторами. Он призвал бизнесменов обращаться туда в случае проблем или неудобств в работе с органами власти.

"Мы очень рады украинским и чешским компаниям, которые приняли решение работать с Украиной и в Украине", - добавил Гончарук и заверил, что правительство сделает все, чтобы бизнесу работалось комфортно.

На открытии форума также выступил Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

"Украина является очень перспективной территорией, исторически и географически приближенной к нам. Торговля между нашими странами растет", - сказал Бабиш.

По его словам, в 2018 году доля экспорта Чешской Республики в ЕС достигла 78%. "Мы видим такую ​​же возможность экспорта и в Украину", - добавил чешский премьер.

По его мнению, было бы очень хорошо обновить работу комиссии, которая занималась дальнейшим развитием отношений Украины и Чехии. По словам главы чешского правительства, страна готова участвовать в реализации ряда проектов в Украине.

"Чешская Республика имеет очень хорошие экономические результаты. У нас самая низкая безработица и государственный долг, я думаю, что это очень важно", - подчеркнул премьер Чехии.

В рамках форума состоялось подписание ряда документов о сотрудничестве между украинскими и чешскими компаниями.