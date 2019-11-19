Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
19.11.19 11:43

С 20 ноября на дорогах Украины заработает еще 57 радаров TruCAM, - Билошицкий. КАРТА

С 20 ноября участков дорог, где будут использоваться радары для измерения скорости TruCAM, будет на 57 больше.

С 20 ноября на дорогах Украины заработает еще 57 радаров TruCAM, - Билошицкий. КАРТА

Об этом сообщил на своей странице в сети Facebook заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Расширяем количество участков, где патрульные будут измерять скорость прибором TruCAM, а также увеличиваем количество таких приборов ... 20 ноября добавляем еще 57 новых участков, а также расширяем уже 2 существующие", - отметил Билошицкий.

По его словам, всего на дорогах Украины будут работать 115 приборов TruCAM, а измерения будут осуществляться на 186 участках.

"Предостерегаю водителей, превышение безопасной скорости движения - это одна из первых причин ДТП на дорогах Украины за 2019 год. Поэтому прежде чем вовсю давить на педаль газа - думайте о последствиях", - подытожил Билошицкий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Львовские полицейские, которые отказались от взятки за непривлечение к ответственности пьяного водителя, получат премию. ДОКУМЕНТ

С 20 ноября на дорогах Украины заработает еще 57 радаров TruCAM, - Билошицкий 01
С 20 ноября на дорогах Украины заработает еще 57 радаров TruCAM, - Билошицкий 02
С 20 ноября на дорогах Украины заработает еще 57 радаров TruCAM, - Билошицкий 03
С 20 ноября на дорогах Украины заработает еще 57 радаров TruCAM, - Билошицкий 04
С 20 ноября на дорогах Украины заработает еще 57 радаров TruCAM, - Билошицкий 05

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100