Десятки деятелей культуры и науки просят премьер-министра Гончарука назначить языкового омбудсмена вопреки затягиванию Минюста

Как сообщает Цензор.НЕТ, обращение было обнародовано 18 ноября.

"Мы глубоко обеспокоены состоянием выполнения Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и попытками нивелировать роль ключевой институции, призванной воплощать этот закон.



Нельзя не отметить положительных шагов, предпринятых правительством, Министерством образования и науки и Министерством финансов: создана Комиссия по стандартам государственного языка, в бюджете на следующий год предусмотрены средства на реализацию закона. Но системной работы по имплементации, популяризации и контролю за выполнением закона о государственном языке властью, к сожалению, не ведется.



Те нормы закона, которые уже вступили в силу, массово нарушаются. И связано это не только с нежеланием многих должностных лиц обеспечивать их выполнение, но в первую очередь с тем, что правительство до сих пор не назначил Уполномоченного по защите государственного языка.



Правительство должно было назначить Уполномоченного еще до 16 октября. Но из трех органов власти, обязанных внести кандидатуры на должность Уполномоченного, на то время это сделал только один - Уполномоченный Верховной Рады по правам человека.



Министр юстиции, по сути, отказался вносить кандидатуру", - говорится в обращении.

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Отмечается, что кандидатура языкового омбудсмена от Министерства культуры, моложежи и спорта была внечена только несколько дней назад:

"Министр культуры, молодежи и спорта несколько месяцев медлил с представлением под предлогом поиска лучшего кандидата. Но в итоге подал кандидатуру заведующей кафедры журналистики Черноморского национального университета имени Петра Могилы (Николаев) Татьяны Монаховой. Не имея ничего против госпожи Монаховой как человека, мы вместе с тем вынуждены напомнить: закон предусматривает назначение на эту должность кандидата, который "имеет опыт правозащитной деятельности или опыт деятельности по защите государственного языка и способный по своим деловым и моральным качествам, образовательному и профессиональному уровню выполнять соответствующие должностные обязанности ".



Это требование не случайно. Уполномоченный должен надежно защищать право каждого на получение информации и услуг на украинском языке и эффективно противостоять усилиям Москвы и ее пятой колонны по подрыву позиций государственного языка как элемента конституционного строя и государственного единства Украины.



Однако министр Бородянский отверг представленные на его рассмотрение кандидатуры людей, которые системно и успешно защищали украинский язык, и предлагает взамен человека, который не отличился никакими публичными действиями по поддержке закона о государственном языке или защите языковых прав украинцев. Такой шаг министра трудно расценить иначе как стремление нивелировать роль и значение института Уполномоченного".

Подписанты просят премьера Гончарука назначить на пост языкового омбудсмена Тараса Кременя, кандидатуру которгго еще летом подал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека.

Среди подписавших обращение - профессор Владимир Василенко, доктор наук, первый, а нынче почетный ректор НУ "Киево-Могилянская академия" Вячеслав Брюховецкий, издатель и поэт Иван Малкович, экс-министр культуры, актер Евгений Нищук, филолог и телеведущий Александр Авраменко, глава "Просвиты" Павел Мовчан, историк и журналист Вахтанг Кипиани, писатель, лауреат Шевченковской премии Петр Мидянка, доктор физико-математических наук Максим Стриха.

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