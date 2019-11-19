Надеемся, что встреча в нормандском формате 9 декабря завершится конкретными результатами, а не только декларациями, - премьер Чехии Бабиш

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сегодня на совместном брифинге с премьер-министром Украины заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

Бабиш отметил, что приехал в Украину прежде всего с четкой позицией поддержки украинского суверенитета и целостности страны.

"Мы не видим другой возможности дальнейшего развития событий, нежели урегулирование ситуации мирным путем, восстановление суверенитета мирным путем, поэтому мы высоко ценим шаги, которые Украина сделала на пути к встрече в нормандском формате, и очень надеемся, что встреча 9 декабря завершится конкретными результатами, а не только декларациями", - сказал он.

Он добавил, что Чехия осуждает оккупацию Крыма и поддерживает инициативы, направленные на поддержку прав человека на полуострове.

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Напомним, 15 ноября Офис президента назвал согласованную дату переговоров в нормандском формате.

После Песков подтвердил, что закон о статусе Донбасса не является условием для саммита.