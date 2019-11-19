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19.11.19 12:24

Команда СНБО работает над созданием Нацплатформы примирения и единства, - Сивохо

Советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции Донбасса Сергей Сивохо рассказал, что команда СНБО работает над созданием над Национальной платформы примирения и единства.

Команда СНБО работает над созданием Нацплатформы примирения и единства, - Сивохо

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "Укринформу".

"наша команда уже сейчас работает над созданием Национальной платформы примирения и единства. Мы привлекаем международных специалистов-практиков по решению военных конфликтов, анализируем опыт Ирландии, Боснии и других стран. Так легче найти наиболее правильные и уже проверенные варианты разрешения конфликтов - и переложить этот опыт на наши ситуацию, ментальность и восприятие", - отметил Сивохо.

Что касается культурного восстановления, Сивохо сообщил, что его команда будет говорить с людьми из территорий оккупированного Донбасса "на языке спорта, культуры и бизнеса".

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