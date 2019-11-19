Будем поддерживать молодых ученых через создание программ постдокторантуры, - Новосад

Об этом рассказала в интервью Цензор.НЕТ министр образования Анна Новосад.

"Поддержка молодых ученых является одной из подцелей нашей программы действий правительства. Мы ее, в частности, будем реализовывать через создание программ постдоков. Мы уже для этого создаем рабочую группу, которая будет нарабатывать варианты, как это можно сделать. И второе. Конечно, будем двигаться путем больших грантовых возможностей именно для молодых ученых", - сказала Новосад.

Он отметила, что существует проблема относительно того, что в Украине есть поддержка молодых ученых, до 35, а дальше - провал.

"И этот gap (провал. - ред.) мы хотим заполнить в том числе - через эти два инструмента, поетому начали над этим работать", - сказала Новосад.

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