Для привлечения инвестиций Украине нужно делать свою домашнюю работу, в частности, провести судебную реформу, - посол Германии Фельдгузен

"Для того чтобы эффективно бороться со всеми постсоветскими симптомами, украинская экономика должна развиваться, для этого должны приходить инвестиции. Я всегда с радостью призываю немецкие компании приходить сюда, но Украине также нужно делать свою домашнюю работу, в частности, достичь верховенства права и провести судебную реформу. Потому что инвесторов пугает, когда они не чувствуют, что могут защитить себя", - сказала посол в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Он также подчеркнула необходимость борьбы с коррупцией.

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Говоря о земельной реформе, Фельдгузен заявила, что понимает обеспокоенность украинцев земельной реформой. "Я слышала, что президент Зеленский отметил необходимость референдума по этому вопросу (продажи земли иностранцам. - Ред.). Я могу это понять, но я также надеюсь, что, например, у немецких фермеров, которые уже давно здесь обрабатывают землю, будет возможность купить эту землю", - отметила посол Германии.

Фельдгузен заявила, что понимает, что земельная реформа является чувствительным вопросом для украинцев.

При этом она отметила, что во многих странах мира есть прекрасные примеры, как можно организовать и ограничить скупку земли иностранцами.

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"Мы, конечно, считаем, что введение рынка земли - это очень важный шаг для украинцев, это однозначно будет толчком для экономики", - подчеркнула посол.