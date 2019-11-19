России надо было сделать это давно, - Столтенберг о возвращении Украине захваченных кораблей

"Я приветствую возвращение захваченных судов Украине. России надо было сделать это достаточно давно. Она не имеет права захватывать суда. Их возвращение соответствует международным обязательствам России. Я считаю, что это хороший фактор и надеюсь, что это поможет добиться какого-то прогресса в выполнении Минских соглашений. Это также может помочь усилиям, предпринимаемым в "нормандском формате" для нахождения устойчивого политического решения кризиса в Украине", - сказал Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он также ожидает, что этот вопрос будет обсуждаться главами МИД стран НАТО в штаб-квартире Альянса в среду.

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"Мы хотим донести ясный сигнал России, что она должна обеспечить свободу судоходства в Азовском море и Керченском проливе", - подчеркнул Столтенберг.

Напомним, 18 ноября командование Военно-морских сил Вооруженных сил Украины сообщило, что украинские катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу", захваченные Россией, начали движение в направлении материковой Украины.

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

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В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

7 сентября 2019 состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.